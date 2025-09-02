دويتس الألمانية تستحوذ على مواطنتها زوبك لتدخل مجال صناعة الطائرات المسيّرة

تسعى شركة دويتس الألمانية لصناعة المحركات، إلى دخول مجال صناعة الطائرات المسيّرة كمورد مستفيدة في ذلك من زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأعلنت دويتس التي يقع مقرها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا استحواذها على شركة زوبك المتخصصة في تقنيات الدفع، والواقعة بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت دويتس أسست وحدة أعمال خاصة بالدفاع في مطلع العام الجاري. ومن المتوقع إتمام الصفقة قريبًا.

وأكد زباستيان شولته الرئيس التنفيذي لشركة دويتس أن زوبك لم تعد شركة ناشئة بعد حيث وصل عدد عامليها إلى 70 عاملا، بل أصبحت شركة مربحة مشيرا إلى أن الشركة حققت إيرادات سنوية بقيمة ملايين اليوروهات تتألف من رقمين متدنيين إلى متوسطين.

ومن المرجح أن تتألف قيمة شراء زوبك من ثلاثة أرقام متدنية من ملايين اليوروهات. وأوضح شولته أن سعر الشراء يزيد بمقدار 11 ضعفًا عن الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث تتوقع زوبك أن تصل هذه الأرباح إلى ما يتراوح بين 10 و12 مليون يورو في العام الحالي.

تنتج شركة زوبك محركات كهربائية وإلكترونيات تحكم تُستخدم بشكل رئيسي في الطائرات المسيّرة. ويستخدم الجيش الأوكراني طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات زوبك. وقال شولته:"يتغير مجال الدفاع بسرعة بفعل التقنيات الحديثة والتغير السريع في أساليب إدارة الحروب، والطلب على الطائرات المسيّرة العسكرية سيواصل الارتفاع".

وأضاف شولته أن الشركة تسعى من خلال عملية الاستحواذ إلى "ترسيخ مكانتها مبكرًا كشريك مهم في مجال الأنظمة في سوق ناشئ سريع النمو".

وتلع الطائرات المسيّرة دورًا متزايد الأهمية في الإنفاق العسكري لدول الناتو استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع روسيا.

وتشتهر دويتس بشكل أساسي بصناعة محركات الاحتراق الداخلي للمعدات الثقيلة، مثل الرافعات، ومنصات الرفع، والآلات الزراعية. وكانت الشركة قد خاضت تجربة مماثلة قبل سنوات بشرائها شركة توركيدو المصنعة لمحركات السفن الكهربائية، إلا أن هذه الصفقة لم تُحقق النجاح وتم التخلي عن الشركة لاحقًا.

وتنشط دويتس حاليا بالفعل في قطاع الدفاع؛ إذ تزود الشركة محرك الاحتراق الداخلي لناقلة جنود بولندية، بالإضافة إلى محركات مساعدة للدبابات القتالية. كما تقوم الشركة بتركيب محركات جديدة في الدبابات القديمة لإطالة فترة استخدامها.

وحتى الآن يظل قطاع الدفاع لدى شركة دويتس نشاطًا محدودًا نسبيًا، إذ تبلغ إيراداته السنوية عشرات الملايين من اليوروهات. وللمقارنة، وصل حجم إيرادات مجموعة دويتس المساهمة، والتي يعمل بها 5200 شخص، إلى نحو 8ر1 مليار يورو في عام 2024.