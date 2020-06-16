الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الهندية أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 343 ألفا و91، وذلك بعد تسجيل 10677 حالة.

وذكرت الوزارة وفقا لصحيفة تايمز أوف إينديا اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 380 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بكوفيد-19، الأمر الذي رفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9900.

وأُدخل وزير الصحة في حكومة (نيودلهي) المحلية ساتيندار جين إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث أكد في تغريدة أنه يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعات مكثفة لمواجهة تفشي الفيروس بالعاصمة (نيودلهي) التي أضحت تسجل أكثر من ألفي إصابة يوميا، وذلك عقب توقعات حكومتها المحلية بأن تصل الإصابات بالفيروس فيها بحلول نهاية يوليو إلى 550 ألفا.

وأقرت الحكومة الهندية زيادة أعداد الفحوص في المدينة، علاوة على تجهيز أكثر من 20 ألف سرير لمواجهة الضغط الكبير على المستشفيات، من خلال تحويل 40 فندقا و500 عربة قطار ركاب إلى مراكز مؤقته لاستقبال المرضى.

وأعلنت الحكومة الهندية -في وقت سابق- أنها ستزود سلطات مدينة (نيودلهي) بـ500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية أميت شاه على "تويتر" بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي، إلى 8 آلاف سرير.

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.