الداخلية السورية تعلن القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لاغتيال شخصية دينية في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، تمكنت من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن العملية جاءت ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن الخلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي، عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما.

وأضافت أنه «بفضل الجهود الأمنية الاستباقية، والسرعة في التنفيذ والجاهزية العالية، تمكنت الوحدات من تحييد الخطر، وتفكيك العبوة قبل انفجارها، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم خمسة أشخاص».

وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط الخلية بـ«حزب الله اللبناني»، وأن أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة.

وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة في ضبط الأمن، وملاحقة الخارجين عن القانون، مؤكدةً عدم التهاون إزاء الأعمال التي تهدف إلى تقويض إرساء استقرار البلاد.