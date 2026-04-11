أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلّمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان عبر "تليجرام"، أنه "في 11 أبريل، أُعيد 175 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، نُقل 175 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.

وأوضحت الدفاع الروسية، أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".

ويتواجد أسرى الجيش الروسي المحررين حاليا في بيلاروس، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بحسب البيان.

كانت موسكو وكييف قد أعلنتا في شهر مارس الماضي عن تبادل المئات من أسرى الحرب، حيث تم إعادة 500 أسير من كل جانب إلى وطنهم في عملية تبادل توسطت فيها دولة الإمارات والولايات المتحدة. كانت السعودية قد شاركت أيضا في جهود تبادل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني.