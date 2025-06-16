نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني يمكن أن يكون نتيجة للعملية العسكرية الراهنة



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسيطر حاليًا على الأجواء الإيرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن إسرائيل ماضية نحو تحقيق ما سماه النصر على إيران، التي قال إنها تحاول صناعة أسلحة نووية صواريخ بالستية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على منعها من ذلك.

وأشار إلى أن إسقاط النظام الإيراني يمكن أن يكون نتيجة للعملية العسكرية الراهنة، معتبرًا أن النظام في طهران يشعر أنه ضعيف.

ولفت نتنياهو إلى أن ما تفعله إسرائيل هو تغيير لوجه الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن تكون له الكثير من التغيرات على الساحة.

ونوه بأنه يشعر بأن النظام الإيراني على وشك الانهيار منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل أشهر، لافتًا إلى أن العملية التي تنفذها إسرائيل تاريخية.

واعتبر أن القضاء على البرنامج النووي الإيراني أشبه بما سماه القضاء على السرطان، زاعمًا أن إسرائيل تحقق نتائج جيدة في هدفها لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

ورأى أن الخطر الأكبر الذي يحيط بإسرائيل هو النظام الإيراني وإمكانية امتلاكه أسلحة نووية، موضحًا أن تل أبيب تعمل منذ فترات طويلة من أجل تحقيق ذلك.