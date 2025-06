إغلاق السفارة الأمريكية في إسرائيل بسبب القصف الإيراني

أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل مايك هاكابي، إغلاق السفارة وقنصليتها رسميًا اليوم، وذلك عقب سقوط صاروخ إيراني بالقرب من موقعهما.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إن فرع السفارة في تل أبيب تعرض لأضرار طفيفة؛ بسبب ارتجاجات أحدثتها صواريخ إيرانية، نافيًا تسجيل إصابات بين الموظفين الأمريكيين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أسفر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على تل أبيب وحيفا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 87 آخرين، في حين لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بعض الإصابات كانت خطيرة، وأن مبانٍ في تل أبيب انهارت نتيجة إصابتها المباشرة بصواريخ، ما يرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

ووصفت السلطات الإسرائيلية الهجوم بأنه الأوسع منذ بداية التصعيد، حيث شملت صافرات الإنذار المناطق الإسرائيلية كافة من الجليل شمالًا إلى إيلات جنوبا.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمة الأخيرة أربكت أنظمة الدفاع الإسرائيلية، مشيرًا إلى استخدام «أسلوب جديد» في تنفيذ الهجوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين إلى 19 منذ بدء الهجمات الإيرانية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد استقرار المنطقة بأكملها.

