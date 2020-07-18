الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف يوافق على دفع تسوية طلاق بقيمة 186 مليون دولار

وافق الملياردير الروسي من أصول أذربيجانية، فرهاد أحمدوف، على دفع نحو 135 مليون جنيه استرليني (186 مليون دولار) من أجل التوصل لتسوية طلاق مع زوجته السابقة.



وقال متحدث باسم أحمدوف في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن تاتيانا أحمدوفا قبلت تسوية نقدية وفنية تمثل حوالي ثلث ما نص عليه حكم قضائي صدر عام 2016.



وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الاتفاق ينهي أكبر نزاع مالي تنظره المحاكم البريطانية المختصة بقضايا الطلاق.



ولم يرد المتحدث باسم أحمدوف على طلبات بلومبرج عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للتعليق على نبأ التسوية.



وامتد النزاع بين أحمدوف وزوجته السابقة من أجل الاستحواذ على الأصول إلى تسع اختصاصات قضائية على الأقل منذ أصدر قاض في لندن حكما يقضي بحصول تاتيانا على حوالي 450 مليون جنيه استرليني - ما يمثل 41 في المئة من أصول الملياردير الروسي.