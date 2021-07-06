القوى العاملة: تعيين 1052 شابا بجنوب سيناء وتحرير 34 محضرا لمنشآت مخالفة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 1052 شاباً ، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1127 شابا.

من جهته ..أوضح مدير المديرية أشرف علم الدين - في تقريره للوزير بشان إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي- أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد ، و منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب لعامل ، وصرف منحة عيد العمال لـ 2599 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و 299 ألفاً و 500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 47 عاملاً جديداً على المنظومة ، وتحرير 620 بوليصة تأمين على الحياة لتلك الفئة .

وأشار إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 196 منشآ من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعقد ندوتين توعية ، كما تم تلقى 105 شكاوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى ، و 36 شكوي ما زالت تحت البحث .

وتابع " أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 20 منشأة ، وإعادة التفتيش على 88 منشأة ، وأسفر عن تحرير 34 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 17 قياسا وبحث 3 شكاوى كما أن أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية".