بايدن يؤكد تطلع الإدارة الأمريكية إلى تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك مع مصر

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صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً تطلع الإدارة الأمريكية إلى تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة الرئيس، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

ويشارك السيسي، في "قمة جدة"، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.