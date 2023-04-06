الرجاء المغربي يغيب عن المشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم القادم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأكد غياب فريق الرجاء البيضاوي عن المشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم الجديد، بعد خسارته أمام نهضة بركان في المباراة النهائية لبطولة كأس العرش المغربي.

وتوج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ويدين نهضة بركان بالفضل للاعبه البوركينابي إيسوفو دياو، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من ركلة جزاء.

وسيشارك فريقا الوداد البيضاوي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، فيما سيلعب فريقا الفتح الرباطي ونهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية.