بوتين يفتتح طريقا سريعا بين موسكو وبطرسبرج بعد 14 عاما من العمل

افتتح طريق سريع بطول 670 كيلومترا بين موسكو وسان بطرسبرج، وهو أحد أهم مشروعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجال البنية التحتية، بعد نحو 14 عاما من العمل .

وافتتح بوتين الجزء الأخير من الطريق السريع، وهو ممر جانبي حول بلدة تفير، عن طريق قيادة سيارة روسية الصنع من طراز "لادا أورا".

ويضم آخر قطاع يتم بناؤه جسرا بطول 738 مترا يمر فوق المجرى العلوي لنهر فولجا.

وترجع خطط تخفيف عمل الطريق القديم بين أهم مدينتين في روسيا إلى زمن طويل. وكان الطريق القديم يمر عبر العديد من القرى ولم يتم تطويره إلا جزئيا. وأمر بوتين بشق الطريق الجديد في 2004 وبدأ تشييد أول قطاع في 2010.

لكن استخدام الطريق ليس مجانيا.

وقد يكلف السفر عن الطريق بأكمله ما يربو على 3 آلاف روبل على حسب اليوم والرسوم .