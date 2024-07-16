جانتس مهاجما نتنياهو: يريد إعادة المحتجزين لكنه يخشى أن يخاطر سياسيا

هاجم زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه "يفكك الدولة".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن جانتس، قوله "إن نتنياهو يريد إعادة المختطفين لكنه يخشى أن يخاطر سياسيا"، مؤكدا أن "الأعداء يمكنهم رؤية ذلك".

وأضاف أن "إسرائيل شهدت انقلابا قضائيا أضعف الدولة وحركة حماس رصدت هذا الضعف وفعلت ما فعلت"، مذكرا بأن السابع من أكتوبر حدث في عهد نتنياهو.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الأول، عائلات المجندات المحتجزات في غزة، إلى لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن والضغط عليه.

وخلال لقاء مع عائلات المجندات في غزة، قال جالانت، إن "التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس من خلال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى".