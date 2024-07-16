ميتروفيتش يتوج بجائزة نجم الموسم بالدوري السعودي

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أعلنت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، تتويج المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بالموسم الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري السعودي على منصة «إكس»: «ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال يتوّج بجائزة نجم الموسم الماضي وفقاً لاختيار الجمهور».

واحتل ميتروفيتش وصافة ترتيب هدافي مسابقة الدوري السعودي بالموسم الماضي بتسجيل 28 هدفًا، خلفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان ميتروفيتش قد انضم لصفوف الهلال السعودي في الموسم الماضي، قادما من فولهام الإنجليزي مقابل 52 مليون يورو.