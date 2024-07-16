 محافظ شمال سيناء يتابع إصلاح عطل محطة الصرف الصحي بالعريش - بوابة الشروق
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محافظ شمال سيناء يتابع إصلاح عطل محطة الصرف الصحي بالعريش

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 1:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 1:31 م

تعمل فرق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على إصلاح عطل طارئ في محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العريش.

ويتابع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أعمال إصلاح الأعطال من خلال زيارة ميدانية للمحطة للوقوف على سرعة الإصلاحات وعودة عمل مضخات المحطة بكامل طاقتها.

وناشد مسئولو الشركة في العريش المواطنين بترشيد استخدام المياه لحين إصلاح الأعطال التي حدثت في مضخات المحطة، ورجحوا استمرار الإصلاحات لمدة تصل ليومين، وتم تشغيل مضخات متحركة لتسيير العمل بالمحطة احتياطيًا حتى يتم الانتهاء من إصلاح الأعطال الطارئة التي حدثت أمس الاثنين.


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