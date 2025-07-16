انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف في إطار تداول الانبعاثات الأوروبي

منذ تطبيق نظام تداول الانبعاثات الأوروبي قبل 20 عاما، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها المنشآت المشاركة في النظام إلى النصف تقريبا، بحسب بيانات الوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة.

ووفقا للبيانات، انخفضت انبعاثات المنشآت المشاركة في نظام تداول الانبعاثات، وهو نظام تسعير الكربون التابع للاتحاد الأوروبي، بنسبة 51% في جميع أنحاء أوروبا، بينما انخفضت الانبعاثات في ألمانيا بنحو 47%.

ويُلزم هذا النظام القطاعات عالية التلويث، مثل محطات الطاقة والمنشآت الصناعية، بشراء تصاريح لانبعاثات الكربون التي تُنتجها.

ويهدف تسعير غازات الاحتباس الحراري - الذي يُطبق غالبا على المستويين الوطني والأوروبي - إلى تحفيز الشركات والمستهلكين على التخلي عن الوقود الأحفوري.

ووفقا للوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة، يشارك في النظام حوالي 9 آلاف منشأة في قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب البيانات، فإن هذه المنشآت تنتج حوالي 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا.

وبالإضافة إلى ألمانيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تشارك النرويج وأيسلندا وليختنشتاين أيضا في نظام تداول الانبعاثات الأوروبي.