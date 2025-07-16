 باكستان: الأمطار الغزيرة تسبب دمارا في لاهور وعدة مدن بإقليم البنجاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان: الأمطار الغزيرة تسبب دمارا في لاهور وعدة مدن بإقليم البنجاب

لاهور - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:17 ص

تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل مظاهر الحياة في مدينة لاهور والعديد من المدن بمختلف أنحاء إقليم البنجاب، منذ صباح أمس الأول الاثنين، مما تسبب في حدوث فيضانات على الطرق وتوقف حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الهيئة المسؤولة عن إمداد الكهرباء بمدينة لاهور إن أعمال الترميم ستبدأ بمجرد توقف هطول الأمطار، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي مدينة فيصل آباد، تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع بالمدينة والمناطق المجاورة. وفي مدينة عارفوالا بإقليم البنجاب، تسببت الأمطار المتقطعة منذ الصباح في انقطاع التيار الكهرباء عن العديد من المناطق.

وتستمر الأمطار الغزيرة أيضا في مدينة شيخوبورا التي تقع أيضا بإقليم البنجاب والمناطق المجاورة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 92 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت أنه من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، مما من شأنه أن يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات.

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