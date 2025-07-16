إندونيسيا تتوقع استفادة القطاعات كثيفة العمالة من اتفاق الرسوم مع أمريكا

قال أحد مستشاري الحكومة الإندونيسية اليوم الأربعاء إن إندونيسيا ترى أن الاتفاق على خضوع الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 19% "مكسب ضخم لبعض القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة مثل المنسوجات والأحذية.

وأضاف هيريانتو إيراونا عضو المجلس الاقتصادي الوطني الإندونيسي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن مثل هذا الاتفاق "يتيح فرصة لإندونيسيا للدخول إلى سوق إضافية في الولايات المتحدة".

ووصف إيراونا الرسوم التي اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء اعتزامها فرضها على منتجات إندونيسيا بنسبة 19% بدلا من 32% كما كان مقررا من قبل بانها من أقل الرسوم التي يتم فرضها على منتجات الدول التي تسجل فوائض فى التجارة مع الولايات المتحدة، مما يعطي إندونيسيا ميزة نسبية.

وقال ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع إندونيسيا يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 19% على سلعها، مضيفًا أن جاكرتا وافقت على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وشراء منتجات طاقة وزراعية أمريكية بقيمة تزيد عن 19 مليار دولار، بالإضافة إلى شراء 50 طائرة بوينج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيراونا القول " من المهم أيضًا أن ندرك أن هذه هي المنتجات التي تستوردها إندونيسيا على أية حال " مشيرا إلى المشتريات المعتزمة من فول الصويا والقمح والبترول وسلع أخرى .. نحن نقوم باستيراد هذه السلع من الولايات المتحدة، بدلا من استيرادها من دول أخرى".

وعن موضوع انضمام إندونيسيا إلى مجموعة البريكس، بعد انتقادات ترامب للمجموعة وتهديده بفرض رسوم جمركية أعلى على أعضائها، قال المسؤول الإندونيسي إن موقف ترامب لم يؤثر في نهاية المطاف على نتائج المحادثات. وأوضح إيراوان أن انضمام إندونيسيا إلى المجموعة جاء لأسباب اقتصادية لفتح المزيد من الأسواق.