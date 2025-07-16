الحكومة البريطانية تطلق خطة سرية لإعادة توطين أكثر من 33 ألف مواطن أفغاني

أطلقت الحكومة البريطانية خطة سرية لإعادة توطين أكثر من 33 ألف مواطن أفغاني، مما أثار جدلا واسع النطاق ومخاوف.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الحكومة البريطانية بدأت بشكل سري خطة لإعادة توطين أكثر من 33 ألف مواطن أفغاني إلى المملكة المتحدة.

وطبقا لتفاصيل كشفت عنها صحيفة "مترو" البريطانية، يواجه هؤلاء الأفراد، الذين تعاونوا مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان مخاطر الانتقام المهدد للحياة من قبل طالبان.

وبدأت الخطة في أعقاب التسريب العرضي لتفاصيل شخصية لحوالي 19 ألف من مقدمي الطلبات الأفغان في فبراير 2022. ودفع هذا التسريب، الذي تضمن أسماء ومعلومات الاتصال الخاصة لهؤلاء، الذين قدموا طلبات إلى برنامج إعادة التوطين والمساعدة الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراء.

يشار إلى أن حوالي 4500 شخص، تم نقلهم إلى المملكة المتحدة حتى الآن، ويتواصل برنامج "مسار الاستجابة الأفغانية" لمزيد من إعادة التوطين. وتكلف البرنامج حتى الآن حوالي 400 مليون جنيه استرليني ومن المتوقع أن يزيد إلى 850 مليون جنيه استرليني.