الجيش التايواني يحاكي الرد على محاولة صينية محتملة للاستيلاء على مطار سونجشان في تايبيه

أجرى الجيش التايواني تدريبا ليليا اليوم الأربعاء، يحاكي الرد على محاولة صينية محتملة للاستيلاء على مطار سونجشان في تايبيه.

وكان هذا التدريب ضمن تدريبات هان كوانج العسكرية المستمرة، التي من المقرر أن تنتهي بعد غد الجمعة، حسب وكالة الأنباء التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني إن قيادة المسرح الثالث، المسؤولة عن الدفاع عن شمال تايوان، حاكت هجوما بمروحيات، تم فيه إنزال قوات بالمظلات في المطار.

كانت تايوان قد أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية السنوية "هان كوانج" يوم الأربعاء الماضي لاختبار قدراتها الدفاعية ضد "غزو صيني محتمل"، حيث تضمنت تدريبات الصمود في المناطق الحضرية لأول مرة لتقييم الجاهزية.