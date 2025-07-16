ترامب: نتطلع إلى مساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن واشنطن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي، مؤكدا أنه تحدث مع الطرفين، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القتال بين الدروز والبدو السوريين في جنوب غرب البلاد أدى إلى "سوء تفاهم" بين الحكومتين الإسرائيلية والسورية مما أدى إلى قصف واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي لأهداف تابعة للنظام.

وصرح روبيو للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نحن في طريقنا نحو خفض التصعيد الحقيقي، ونأمل بعد ذلك أن نعود إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا في بناء دولة والوصول إلى وضع هناك في الشرق الأوسط أكثر استقرارا".