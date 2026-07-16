كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول نادي ميلان في دائرة المهتمين بالتعاقد مع الإنجليزي فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعدما تم عرضه على النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ميدياست" الإيطالية، فإن أحد الوسطاء قام بعرض خدمات فودين على عدد من الأندية، من بينها ميلان، الذي يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب بشكل جاد، في ظل رغبة إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة.

ويأتي ذلك بعد موسم صعب عاشه اللاعب الإنجليزي مع مانشستر سيتي، حيث شهدت علاقته بالنادي بعض التوترات خلال موسم 2025-2026، قبل أن يخرج من حسابات توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ولم يتم استدعاؤه لقائمة "الأسود الثلاثة" المشاركة في كأس العالم 2026.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل فودين بسهولة، حيث حددت إدارة النادي قيمة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، بشرط التعاقد أولًا مع بديل قوي قادر على تعويض رحيله.

ويمتد عقد فودين مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2027، وهو ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في المفاوضات، خاصة مع امتلاك اللاعب خبرة كبيرة رغم بلوغه 26 عامًا فقط.

وشارك فودين خلال الموسم الماضي في 50 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أخرى، إلا أن مستواه لم يكن كافيًا لاستعادة مكانته الأساسية داخل الفريق.

وكان اللاعب الإنجليزي قد تم تصعيده إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي مع بداية موسم 2017-2018، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أبرز المواهب التي خرجت من أكاديمية النادي، قبل أن يواجه تحديات جديدة خلال الفترة الأخيرة.