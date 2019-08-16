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﻿﻿مصرع ربة منزل متأثرة بحروق من الدرجات الثلاث داخل منزلها بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 2:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 2:14 ص

لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية.

تلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "منار.م.ع" 26 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها ببندر المدينة، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ههيا" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3472 إداري ههيا لسنة 2019، فيما يواصل رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

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