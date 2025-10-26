مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب الأردني بالتزكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• خلفا لأحمد الصفدي المنتهية ولايته

فاز النائب الأردني مازن القاضي، الأحد، برئاسة مجلس النواب بـ"التزكية"، عقب ترشحه منفردا لشغل المنصب، خلفا لأحمد الصفدي المنتهية ولايته.

وأفاد مراسل الأناضول أن القاضي فاز برئاسة المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) بالتزكية، ليصبح ثاني رئيس للمجلس المنتخب في 10 سبتمبر 2024.

وحسب الدستور الأردني، تستمر ولاية مجلس النواب لأربع سنوات، بينما يتم انتخاب رئيسه من النواب الأعضاء مرة كل عام.

وبوقت سابق الأحد، افتتح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة (البرلمان بشقّيه).

ويتشكل البرلمان الأردني من مجلسين هما "الأعيان" (معين من قبل الملك)، و"النواب" (منتخب).

ولم يتكرر انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني بالتزكية إلا مرة واحدة فقط منذ عودة الحياة البرلمانية في عام 1989.

وحدث ذلك عام 2010، عندما فاز رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز (رئيس مجلس الأعيان الحالي) برئاسة مجلس النواب لعام واحد بالتزكية، بعد انسحاب جميع منافسيه من السباق الانتخابي.