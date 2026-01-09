 نتنياهو: ملادينوف يتولي منصب مدير مجلس السلام التابع لترامب - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 1:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

نتنياهو: ملادينوف يتولي منصب مدير مجلس السلام التابع لترامب

(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 12:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 12:36 ص

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اختيار المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ليشغل منصب المدير العام لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكلف بالإشراف على عملية السلام في غزة.

ويعد هذا التعيين خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي تعثرت منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، والذي أنهى أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأدلى بنيامين نتنياهو بهذا الإعلان بعد لقائه مع ملادينوف في القدس.

وخلال الإعلان، وصف نتنياهو ملادينوف بأنه المدير العام "المعين" للمجلس، المكلف بالإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية، الأكثر تعقيدا بكثير، من وقف إطلاق النار.

ولم يرد تأكيد فوري لهذا الأمر من جانب واشنطن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك