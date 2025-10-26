شهيدان في قصف إسرائيلي جنوب وشرق لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- استهدف مركبتين الأولى ببلدة الناقورة والثانية في بلدة النبي شيت بحسب وزارة الصحة

- إصابة شخص ثالث بانفجار مخلفات من الحرب في بلدة عيترون



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، استشهاد شخصين بقصف إسرائيلي استهدف مركبتين جنوب وشرق البلاد.

ففي جنوب لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على مركبة في بلدة الناقورة قضاء صور عن استشهاد شخص، وفق بيان للوزارة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في وقت سابق الأحد بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة عند مدخل الناقورة.

وفي شرق لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على مركبة في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك عن استشهاد شخص آخر، بحسب بيان ثانٍ للوزارة.

ولم يصدر على الفور عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيب رسمي حول استهداف المركبتين جنوبي وشرقي البلاد.

وصعدت إسرائيل، في الفترة الأخيرة، من هجماتها ضد لبنان شملت ادعاءات بتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر من جماعة حزب الله، وشن أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة في بيانها الأول، بإصابة شخص بجراح إثر "انفجار مخلفات الحرب في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل".

ووفق مسؤولين محليين، فإن بعض المناطق الحدودية جنوبي لبنان تعاني منذ انتهاء حرب عام 2006 من مخلفات عسكرية إسرائيلية تشمل القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، فيما تفاقمت هذه الأزمة عقب الحرب الأخيرة.

وكانت إسرائيل قد بدأت في أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، قبل أن تحوله إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024.​​​​​​​