موسيقى وأغاني لفرقة «الحرملك» في قصر الأمير طاز

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يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء بعد غد الجمعة، حفلا لفرقة "الحرملك للموسيقى والغناء" بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، أستاذ مساعد آلة الفيولينة بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

يتضمن برنامج الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية وأغاني، منها "ميدلى باغنيات فيروز"، "اكذب عليك"، "3 دقات"، "أكابيلا"، "الموضات"، "بحتاجلك وتحتاجلى".

جدير بالذكر أن فرقة الحرملك من أشهر الفرق النسائية، تأسست عام ٢٠١٧ من عازفات ومطربات محترفات بقيادة د. مروة عمرو عبدالمنعم، وتقدم ألوان مختلفة من الأغانى العربية القديمة والحديثة.