بي بي سي: عبور 15 سفينة مضيق هرمز منذ وقف النار في الحرب على إيران

أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية، أن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مساء الثلاثاء.

وكان متوسط أعداد السفن التي تمر من المضيق يوميا قبل اندلاع الحرب 140 سفينة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

من بين السفن التي مرت أخيرا 4 ناقلات نفط أو غاز أو مواد كيميائية، أما البقية فهي سفن حاويات من أنواع مختلفة.

ورغم أن وقف إطلاق النار اشترط ضمان "المرور الآمن" عبر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلا أن إيران حذرت السفن الموجودة في المنطقة من أنها ستُستهدف وتُدمر إذا حاولت العبور دون إذن.

وأدى إغلاق إيران الفعلي للمضيق بعد بدء الحرب قبل خمسة أسابيع إلى تقطع السبل بنحو 800 سفينة في الخليج، غالبيتها محملة بالبضائع، وفقا لمحللي الشحن في "لويدز ليست".