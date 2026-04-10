الكرملين: زيارة مبعوث بوتين للولايات المتحدة لا تعني استئناف مفاوضات السلام

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشئون الاستثمار إلى الولايات المتحدة لا تعني استئناف ‌المفاوضات بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

وأفادت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الزيارة، بأن كيريل دميترييف، مبعوث بوتين، موجود في الولايات المتحدة ويجتمع مع أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب لإجراء محادثات حول اتفاق سلام والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة: "كيريل دميترييف لا يتفاوض بشأن تسوية في أوكرانيا، وهذا لا يمثل استئنافا للمفاوضات".

وأضاف: "يرأس كيريل دميترييف المجموعة المعنية بالقضايا الاقتصادية، ويواصل العمل ضمن هذه المجموعة".

وأعلن بوتين، أمس الخميس، وقفا لإطلاق ‌النار ⁠لمدة 32 ساعة على مدى يومين بمناسبة عيد القيامة الأرثوذكسي الذي يحل يوم الأحد.

وقال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بهذا الإجراء.

وقال بيسكوف، الذي ذكر أن محادثات ⁠السلام متوقفة بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، إن وقف إطلاق النار له طابع إنساني وإن روسيا تريد اتفاق سلام حقيقيا ⁠بدلا من مجرد وقف لإطلاق النار.