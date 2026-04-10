استطلاع إسرائيلي: 46% يرون أن تل أبيب وواشنطن لم تنتصرا بحرب إيران

أظهر استطلاع للرأي العام، الجمعة، أن 46% من الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب وواشنطن لم تنتصرا في الحرب على إيران، في وقت أبدت فيه غالبية واضحة دعمها لمواصلة العدوان على لبنان.

وأجرى الاستطلاع صحيفة "معاريف" العبرية بالتعاون مع معهد "لازار" للأبحاث (خاص)، على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4%.

وقالت الصحيفة إن 46% من المشاركين بالاستطلاع رأوا أن إن إسرائيل والولايات المتحدة لم تنتصرا في الحرب على إيران، مقابل 22% فقط قالوا إنهما انتصرا، و32.3% اعتبروا أنه من المبكر الحكم.

وفيما يتعلق بتقييم نتائج الحرب، أظهرت النتائج أن 63% من المشاركين غير راضين عنها، بينهم 33% "غير راضين جدا" و30% "غير راضين على الإطلاق"، مقابل 32% أعربوا عن رضاهم، و5% قالوا إنهم لا يعرفون.

فيما قال 32 بالمئة فقط من جميع المشاركين إنهم راضون عنها، بينهم 11 بالمئة "راضين جدا"، و21 بالمئة "راضون تماما".

في المقابل، أظهر الاستطلاع دعما واسعا لمواصلة العدوان على لبنان، حيث قال 77% إن على إسرائيل الاستمرار في القتال ضد "حزب الله" حتى تحقيق الأهداف، مقابل 12 بالمئة دعوا إلى وقف القتال، و11 بالمئة لم يحددوا موقفهم.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية.

وعلى الرغم من اتفاق وقف النار، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان.

المشهد السياسي

وفي الشأن السياسي، أشارت الصحيفة إلى أن المعسكر الداعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكن من التعافي شعبيا رغم الحرب، قائلة إن "الائتلاف مرة أخرى غير قادر على التعافي".

وأضافت أن حزب "بينيت 2026" بزعامة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت كسب مقعدين هذا الأسبوع ليصل إلى 24 مقعدا، بفارق مقعد واحد فقط عن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو الذي بقي عند 25 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو سيحصل على 49 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 61 مقعدا للمعسكر المعارض، إضافة إلى 10 مقاعد للنواب العرب، وهو ما لا يكفي لتشكيل حكومة، إذ يتطلب ذلك تأييد 61 نائبا على الأقل.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر المقبل حيث من المتوقع أن تجري الانتخابات العامة.

وأظهر الاستطلاع أن نتنياهو يحظى بنسبة رضا تبلغ 47 بالمئة، منهم 27 بالمئة "راضون جدا" و20 بالمئة "راضون تماما".

وأضافت أن نسبة الرضا عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بلغت 40 بالمئة، فيما حصل وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش ووزير التعليم يوآف كيش على 29 بالمئة لكل منهما.