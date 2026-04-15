 القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار موانئ إيران
الأربعاء 15 أبريل 2026 8:27 م القاهرة
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار موانئ إيران


نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 8:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 8:20 م

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن آلافًا من أفراد القوات الأمريكية، بما في ذلك 5,000 من القوات البحرية والمارينز من مجموعة الضرب البحري للحاملة أبراهام لنكولن، ينفذون المهمة لتطويق السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية.

وبثت القيادة المركزية، مشاهد لإجراء عمليات الطيران في بحر العرب ضمن تنفيذ المهمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه لم تنجح أي سفينة في تجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «خلال الساعات الـ 48 الأولى من الحصار الأمريكي على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية، لم تنجح أي سفينة في تجاوز القوات الأمريكية».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، امتثلت 9 سفن لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة والاتجاه نحو ميناء إيراني أو منطقة ساحلية».


