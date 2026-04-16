الخميس 16 أبريل 2026
منسقة الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في لبنان خطوة لكسر دائرة الصراع

نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 8:55 م

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وكتبت جانين بلاسخارت على منصة "إكس": "‏نرحب بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، الذي تم بوساطة أمريكية لإتاحة المجال للمفاوضات، وليس للميدان، لتحديد الخطوات اللاحقة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضافت أن هذا الإعلان يُعد خطوة أخرى مهمة لكسر دائرة الصراع التي سادت لفترة طويلة، فتحقيق الاستقرار الدائم للجميع يجب أن يكون هدفاً مشتركاً.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الجانبين وافقا على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن لبنان وإسرائيل عقدا، الثلاثاء، أول اجتماع بينهما منذ 34 عاماً في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

