ترامب: قد أذهب إلى باكستان إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران

وكالات
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 8:58 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه ⁠إذا تم التوصل ​إلى اتفاق مع إيران ⁠والاتفاق على ​توقيعه ​في ‌إسلام آباد، ​فإنه ⁠قد يذهب ​إلى ⁠هناك، ‌مشيراً إلى أن "إيران ‌وافقت على كل ​شيء تقريباً".

وجاءت تصريحات ترامب، الخميس، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن العاصمة الباكستانية قد تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط تقدم في بعض بنود التفاوض، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال ‌ترامب، إن ⁠من "المهم للغاية" أن ⁠يدرك بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أن إيران ​تشكل تهديداً للعالم.

وأضاف ترامب للصحفيين ⁠خارج ​البيت الأبيض: "يمكن ​للبابا أن ‌يقول ما يشاء، وأنا ​أريده ⁠أن يقول ​ما ⁠يشاء، ‌لكنني قد أختلف معه".

