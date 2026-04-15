جيش الاحتلال يعلن تلقيه أمرا بقتل أي عنصر لحزب الله في جنوب لبنان

تلقى جيش الاحتلال أمرًا بقتل أي مقاتل لحزب الله في منطقة بجنوب لبنان تمتد من الحدود الإسرائيلية اللبنانية حتى نهر الليطاني الذي يبعد ثلاثين كلم في اتجاه الشمال.

جاء ذلك بحسب بيان عسكري للجيش، نقل عن رئيس الأركان إيال زامير قوله خلال تفقده القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان، إنه أمر بجعل منطقة جنوب لبنان حتى الليطاني منطقة إطلاق نار فتاك على أي عنصر في حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول إسرائيلي، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب الأحدث مع حزب الله والتي اندلعت بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسئول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الاجتماع لمجلس الوزراء الأمني في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة رويترز.

وذكر إبراهيم الموسوي النائب البارز في حزب الله، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن طهران تستخدم إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط.