تسنيم: إيران لم توافق حتى الآن على طلب تمديد وقف إطلاق النار

قالت وكالة تسنيم، إن إيران لم توافق حتى الآن على طلب تمديد وقف إطلاق النار.

وذكرت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: «على الرغم من طلب امريكا تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين فإن إيران لم توافق حتى الآن».

وأضافت: «ترى إيران أنه بدلا من طلب التمديد ينبغي على أمريكا الوفاء بالتزاماتها في وقف إطلاق النار ووقف الأطماع في المفاوضات».

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن المحادثات مع إيران مثمرة ومستمرة، مشيرًا إلى أن التقارير التي ذكرت أن أمريكا طلبت تمديد وقف إطلاق النار غير صحيحة.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله إنه من المرجح أن تُعقد الجولة القادمة من المحادثات في إسلام آباد، مشيرًا إلى أن باكستان هي الوسيط الوحيد في هذه المفاوضات.