رويترز عن مسئول إسرائيلي: المجلس الوازري الأمني المصغر سيناقش هدنة محتملة في لبنان

قال مسئول إسرائيلي كبير، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب الأحدث مع حزب الله والتي اندلعت بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسئول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الاجتماع لمجلس الوزراء الأمني في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة رويترز.

وذكر إبراهيم الموسوي النائب البارز في حزب الله، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن طهران تستخدم إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط.

وقال مسئولان لبنانيان كبيران آخران إنهما أطلعا على جهود تبذل من أجل وقف لإطلاق النار.

وأضاف أحدهما أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة في لبنان بما شمل عقدها محادثات نادرة بين إسرائيل ومبعوثين عن الحكومة اللبنانية في واشنطن أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، وأضاف أنه على العالم أن يترقب يومين مذهلين مع إعادة القوات الأمريكية التي تفرض حصارا بحريا على إيران للسفن التي تغادر موانئها.

واستضافت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في عقود. واستبعدت إسرائيل مناقشة وقف إطلاق النار خلال تلك المحادثات.

وحث ترامب إسرائيل على تقليص الهجمات في لبنان لتجنب تقويض الهدنة مع إيران فيما يبدو.

وقالت إيران إن حملة إسرائيل العسكرية على حزب الله في لبنان يجب أن تكون مشمولة في أي اتفاق لإنهاء الحرب والأزمة بشكل عام في الشرق الأوسط.

وقاومت واشنطن ذلك وقالت إنه ليس هناك صلة بين جهود المحادثات في المسارين.