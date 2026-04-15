كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للنصر تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم، أمام الاتفاق، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري السعودي الممتاز.

ويواجه نادي النصر فريق الاتفاق في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأول بارك، لحساب منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاء تشكيل نادي النصر لمواجهة الاتفاق على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: عبد الإله العمري - محمد سيماكان - إينييجو مارتينيز - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - كينجسلي كومان

خط الوسط: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر في مباراة اليوم كل من: نواف العقيدي - نادر الشراري - سعد الناصر - سلطان الغنام - سالم النجدي - أيمن يحيى - علي الحسن - عبد الرحمن غريب - عبد الله الحمدان.

ويحتل نادي النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، برصيد 73 نقطة، فيما يحتل فريق الاتفاق المركز السابع برصيد 42 نقطة.