القيادة المركزية الأمريكية: لم تنجح أي سفينة في تجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه لم تنجح أي سفينة في تجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «خلال الساعات الـ 48 الأولى من الحصار الأمريكي على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية، لم تنجح أي سفينة في تجاوز القوات الأمريكية».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، امتثلت 9 سفن لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة والاتجاه نحو ميناء إيراني أو منطقة ساحلية».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الأربعاء، إن سفينة إيرانية ثانية عبرت من المياه المفتوحة عبر مضيق هرمز وتتجه في الوقت الحالي إلى ميناء الإمام الخميني في جنوب إيران.

ووفقا للوكالة إيرانية، تظهر بيانات تتبع السفن أن سفينة شحن محملة بمواد غذائية دخلت الخليج وتتجه إلى ميناء الإمام الخميني في جنوب إيران، حيث دخلت هذه السفينة المياه الإيرانية قادمة من المياه المفتوحة منذ ساعات.

وأشارت "فارس"، إلى دخول ناقلة نفط عملاقة مدرجة على قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي المياه الإيرانية صباح اليوم دون أي تمويه، وعبرت البحر المفتوح وكذلك مضيق هرمز بينما كان جهاز تحديد المواقع الخاص بها قيد التشغيل.