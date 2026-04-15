الرئيس الفيتنامي الجديد يلتقي الرئيس الصيني في أول رحلة خارجية له

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى إعطاء الأولوية لربط البنية التحتية مع فيتنام وزيادة التعاون في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع الرئيس الفيتنامي المنتخب حديثا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية.

وتعد زيارة الرئيس الفيتنامي تو لام إلى الصين، والتي تستغرق أربعة أيام وبدأت أمس الثلاثاء، أول زيارة خارجية له منذ انتخابه الأسبوع الماضي، ما يعكس أولويات لام في السياسة الخارجية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشيوعيين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية عن شي جين بينج، القول إن الدفاع عن النظام الاشتراكي ومكانة الحزب الشيوعي الحاكم يمثل أكبر مصلحة استراتيجية مشتركة بين الحزبين.

ودعا شي، الجانبين إلى التمسك بالثقة في مساريهما وأنظمتهما، والاستمرار في الإصلاح دون تغيير الاتجاه، بحسب التقرير.

ومن جانبه، قال لام، إن فيتنام تعتبر تطوير العلاقات مع الصين ضرورة موضوعية وخيارا استراتيجيا وأولوية قصوى.

وأضاف لام أن بلاده مستعدة لتعزيز مستوى التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وتم انتخاب لام، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، الأسبوع الماضي رئيسا للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات؛ مما يعزز سيطرته على كل من الحزب والدولة.