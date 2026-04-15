مصدر إيراني يوضح سبب أصوات تحليق مقاتلات حربية في سماء طهران

كشف مصدر عسكري إيراني، عن أصوات تحليق مقاتلات حربية في سماء العاصمة طهران.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن أصوات الطيران الحربي التي سمعت في طهران ومدن الوسط تعود لدورية جوية تابعة لسلاح الجو الإيراني لاستقبال رئيس الجيش الباكستاني.

— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 15, 2026

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، وفدا باكستانيا برئاسة قائد الجيش عاصم منير، وذلك بعد أيام على فشل المحادثات التي جرت مع واشنطن في إسلام آباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد جهاز الإعلام التابع للجيش الباكستاني وصول منير إلى إيران، مشيرا إلى أنّ وزير الداخلية محسن نقوي موجود أيضا "كجزء من جهود الوساطة الجارية".

وفي وقت سابق، أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أنّ الوفد الباكستاني سيحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران وسيناقش مسألة المفاوضات المقبلة مع المسئولين الإيرانيين.