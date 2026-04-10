مسئول لبناني: نعتزم المشاركة في اجتماع أمريكي إسرائيلي لمناقشة وقف النار

قال مسئول لبناني كبير لوكالة رويترز للأنباء، اليوم ‌الجمعة، إن لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع خلال الأسبوع المقبل في ⁠واشنطن مع ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل لمناقشة وإعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن موعد المحادثات لم يحدد بعد.

وأوضح ‌المسئول ⁠أن لبنان يرى أن وقف إطلاق النار شرط أساسي لإجراء ⁠المزيد من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق ⁠أوسع نطاقا مع إسرائيل.

ويوم الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية الواسعة على لبنان أمس الأربعاء إلى 203 شهداء وأكثر من ألف جريح، بحسب وفق إعلان وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، أمس الخميس.

وبدأت جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا بدقيقة صمت على أرواح الشهداء.