الدنمارك تدرس فرض عقوبات على إسرائيل



قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، إن الدنمارك، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تدرس فرض عقوبات على إسرائيل؛ بسبب استمرار القتال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب ما نشره موقع «I24»، أضافت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة «يولاندس بوستن» اليومية: «نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته»، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية «تتجاوز الحدود».

وأدانت زعيمة يمين الوسط الوضع الإنساني في غزة، ووصفته بأنه «مروع وكارثي للغاية». كما انتقدت خطة إسرائيل «للاستمرار في مشروع الاستيطان في الضفة الغربية».

وأكملت: «نحن من الدول التي تريد زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نتلق بعد دعمًا من أعضاء الاتحاد الأوروبي».

وأشارت إلى أنها تريد النظر في «الضغط السياسي والعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى ضد إسرائيل ككل».

وبحسب قولها: «لا تستبعد أي شيء مسبقا. وكما هو الحال مع روسيا، تخطط للعقوبات بحيث يكون لها أكبر الأثر». مع ذلك، لا تنوي الدنمارك حاليًا إعلان اعترافها بدولة فلسطينية في أي وقت قريب.