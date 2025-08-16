صحة الإسكندرية تعقد اجتماعات موسعة للجان الدواء والمضادات الحيوية لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية

عقدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اجتماعين موسعين لكل من لجنة المضادات الحيوية ولجنة الدواء والعلاجيات المركزية، برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وحضر الاجتماعين، الدكتور أحمد بحلاق والدكتورة حنان أنور وكلاء المديرية، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بالصيدلة، والطب العلاجي، ومكافحة العدوى، والتموين الدوائي، والتمريض، والمعامل الطبية.

وفي اجتماع لجنة المضادات الحيوية، استعرضت الدكتورة علياء الغيطاني مدير إدارة تفتيش الصيدلة الإكلينيكية، أهمية انتظام انعقاد اللجان بالمستشفيات، ومتابعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، مع الالتزام بالوصف الطبي بناءً على نتائج المزارع، وتطبيق بروتوكولات الوقاية الجراحية، وتوثيق دواعي الالتزام بالتذاكر الطبية.

كما ناقشت الدكتورة نهال عدلي مدير إدارة المعامل الطبية، والدكتورة لمياء عادل مدير إدارة التموين الدوائي، التحديات المتعلقة بتوافر ديسكات المضادات الحيوية ومزارع الدم الهامة لتسهيل تطبيق بروتوكول التحويل من الحقن إلى الأقراص.

أما اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، فقدمت الدكتورة أمنية عبدالحميد مدير الإدارة العامة للصيدلة ومقرر اللجنة، تقريرًا عن الوضع الحالي لخدمات الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية، المطبقة في 15 مستشفى، و8 مراكز معلومات دوائية مركزية، و9 مراكز فرعية، مع تدريب 1485 صيدليًا ومنسق رعاية.

واستعرضت إنجازات النصف الأول من 2025، والتي شملت إعداد وتوزيع 1120 مادة توعوية، وتنفيذ 1442 محاضرة تثقيفية للفريق الطبي، و1818 محاضرة للمرضى، واعتماد 101 بروتوكول دوائي، وإصدار 412 نشرة طبية، واستقبال 2928 طلب معلومات دوائية.

وناقش الاجتماع، مشروعات التغذية العلاجية بعدد من المستشفيات، والتي أسفرت عن 1676 توصية غذائية، و21 محاضرة للمرضى خلال نفس الفترة، مع التركيز على ترشيد استهلاك الأدوية وتفعيل نظام الصيدلية المصغرة على منظومة هيئة الشراء الموحد (UPA).

واختتمت الاجتماعات، بعدد من التوصيات:

أبرزها توثيق الدواعي الطبية بالتذاكر الطبية وصرف المضادات الحيوية المقيدة بنموذج التقييد، وتوفير بعض أنواع المضادات الحيوية ومستلزمات مزارع المضادات الحيوية.

دعم الصيدليات الفرعية بأجهزة كمبيوتر وطابعات وخدمة إنترنت لتفعيل نظام الصيدلية المصغرة على (UPA)، وتفريغ الصيادلة الحاصلين على دراسات عليا في التغذية العلاجية لوحدات التغذية، وتكليف أطباء متخصصين للإشراف، وتعديل قائمة أدوية الطوارئ في قائمة أدوية الرعاية الأساسية والأولية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الاجتماعات الدورية للجان تأتي في إطار خطة المديرية؛ لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، وضمان توافر الأدوية والمضادات الحيوية، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.