ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال راغبي السفر للخارج

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال راغبي السفر للخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ممارسة شخص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القاهرة– نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات، فضلًا عن إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

جرى ضبطه بمنطقة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته (عدد من جوازات السفر للمواطنين، عقد عمل خالٍ من البيانات "مزور"، مبلغ مالي "متحصلات نشاطه الإجرامي"، هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.