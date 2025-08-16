فرنسا تدعو إسرائيل للتخلي عن مشروع إي 1 الاستيطاني: انتهاك خطير للقانون الدولي

• وتنفيذه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويقوض حل الدولتين

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، إسرائيل للتخلي عن مشروع "إي 1"، الذي يهدف لتوسيع المستوطنات التي استولت عليها من الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، مخطط الاستيطان الإسرائيلي في منطقة "إي 1"، الذي من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "تُدين فرنسا بشدة موافقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إي 1 الاستيطاني، الذي يتضمن بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية".

ودعا البيان، إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، الذي يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وحذر من أن تنفيذه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض حل الدولتين بشكل خطير.

وشدد البيان على أن حل الدولتين؛ الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

والخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في منطقة "إي 1" من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".