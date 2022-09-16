تراس تلتقي زعماء العالم قبل جنازة الملكة إليزابيث

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الالتقاء بعدد من قادة دول العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والأيرلندي مايكل مارتن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عند زيارتهم لبريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأعلن مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت اليوم الجمعة، تفاصيل اللقاءات المباشرة التي تم تأكيدها حتى الآن لرئيسة الوزراء مطلع الأسبوع المقبل قبل الجنازة الرسمية.

وقالت المتحدثة باسم المقر إنها ستجتمع بشكل منفرد مع نظيريها من أستراليا ونيوزيلندا، أنتوني ألبانيز وجاسيندا أرديرن، في مقر إقامة الحكومة الريفي في تشيفنينج غدا السبت.

وستلتقي تراس يوم الأحد كلا من مارتن وترودو والرئيس البولندي أندريه دودا وجو بايدن في داونينج ستريت.

والتقت تراس مع بايدن من قبل عندما كانت وزيرة للخارجية لكن هذا اللقاء سيكون أول اجتماع بينهما منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء.

وسيأتي اللقاء على خلفية خلافات حول بروتوكول أيرلندا الشمالية وصعوبات في العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع البيت الأبيض.

ومن المرجح أيضا أن يجري مناقشة البروتوكول عندما تتحدث تراس إلى مارتن وسط العلاقات المتوترة بين البلدين بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن اللقاء المباشر مع بايدن، الذي سيحضر الجنازة مع السيدة الأولى جيل بايدن، أن يخفف الضغط على زيارة تراس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، رغم أن داوننج ستريت لم يستبعد وجود لقاء ثنائي آخر هناك.