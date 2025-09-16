6 مباريات قوية في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة دوري أبطال أوروبا الممتعة بست مباريات قوية، وتتطلع الفرق الـ36 المشاركة في هذه النسخة لتحقيق انطلاقة قوية مع بداية المنافسات.

البداية تجمع بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيك بلباو الإسباني، على ملعب سان ماميس، وستكون المباراة هي الظهور الأول للفريق الإسباني في البطولة بعد غياب طويل حيث كانت آخر مشاركة لأتلتيك بلباو في دور المجموعات/مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا في موسم 2014 / 2015.

أتلتيك بلباو فاز في 14 من آخر 18 مباراة خاضها على أرضه في البطولات الأوروبية للأندية وخسر في الأربع مباريات الأخرى أما أرسنال فقد فاز في آخر خمس مباريات أوروبية أمام فرق إسبانية ولم يتعرض الفريق الإنجليزي لأي هزيمة في الجولة الافتتاحية خلال آخر ثماني مشاركات أوروبية في دور المجموعات/مرحلة الدوري (6 انتصارات وتعادلين)، وآخر خسارة لهم في الجولة الأولى كانت 1 / 2 أمام دينامو زغرب في دوري الأبطال موسم 2015 / 2016.

ويستضيف يوفنتوس الإيطالي فريق بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء يحمع بين بطلين سابقيين للبطولة، وتعيد المواجهة إلى الأذهان نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1997، الذي فاز فيه بوروسيا دورتموند على يوفنتوس بنتيجة 3 / 1.

ولم يخسر يفونتوس أبدا على أرضه في الجولة الأولى من دوري الأبطال حيث حقق 6 انتصارات و3 تعادلات، أما الفريق الألماني فاز في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة وخسر مرة واحدة.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، يستضيف ريال مدريد، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، فريق مارسيليا الفرنسي وحقق الفريق الإسباني 199 انتصارا وسجل 698 هدفا في دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات وما بعدها)، وقد يصبح أول فريق يصل إلى حاجز 200 فوز و700 هدف.

في المقابل، فاز مارسيليا مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات أوروبية خارج أرضه ضد الفرق الإسبانية وتعادل مرتين وخسر خمس مرات.

الفريق الفرنسي خسر 18 من آخر 21 مباراة له في دوري الأبطال، وفاز في ثلاث مباريات فقط، كما تعرض للهزيمة في الجولة الافتتاحية خلال ست من حملاته السبع الأخيرة في البطولة.

وفي باقي المباريات سيلتقي أيندهوفن الهولندي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي،ويحل كاراباج أجدام ضيفاً على بنفيكا البرتغالي، ويستضيف توتنهام الإنجليزي نظيره فياريال الاسباني.