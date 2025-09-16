تباشر النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تحقيقاتها مع سيدة متهمة بالتعدي على زوجها وإصابته بجرح نافذ في الصدر إثر خلافات زوجية بينهما داخل مسكن الزوجية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بوصول محمد، 27 عامًا، عامل، إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق مصابًا بجرح طعني في الصدر.

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، 20 عامًا، ربة منزل، التي اعتدت عليه وطعنته بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

تم ضبط الزوجة المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.