محكمة إيطالية تقضي بتسليم مواطن أوكراني يشتبه في تورطه بتفجيرات نورد ستريم لألمانيا

قضت محكمة في مدينة بولونيا الإيطالية بإمكانية تسليم مواطن أوكراني ألقي القبض عليه في إيطاليا للاشتباه في تورطه في التفجيرات التي ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" إلى السلطات الألمانية، وذلك وفقا لما ذكره محامي المشتبه به.

يشار إلى أن خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، اللذين أقيما لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، تضررا بسبب عدة انفجارات قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق في سبتمبر 2022.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم اكتشاف 4 تسريبات في 3 من الخطوط الأربعة لخط أنابيب نورد ستريم.

ورغم ذلك ، لم تكن خطوط الأنابيب تعمل عندما وقعت الانفجارات حيث كانت روسيا قد علقت بشكل تدريجي عمليات التسليم عبر نورد ستريم 1 بسب العقوبات التي فرضت عليها إثر غزوها الشامل لأوكرانيا.

ولم يكن خط نورد ستريم 2 دخل حيز التشغيل عندما بدأت الحرب.