ارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 428 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل ثلاث حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 150 حالة وفاة، من بينهم 31 طفلًا.

وسبق أن أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح أحيانًا بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة.