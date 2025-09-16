حقيقة استقالة أحمد أبو الوفا من الأهلي

أثار ما يتردد عن تقديم أحمد أبو الوفا، الطبيب النفسي بالفريق الأول بالنادي الأهلي حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أن تقديم أحمد أبو الوفا استقالته ليس شيئًا جديدًا، وإنما هو منذ عدة أشهر، حيث غادر الفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مباشرةً.

وأوضح مسئولو الأهلي أن أحمد أبو الوفا تواجد فقط مع فريق الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وبعد العودة قدم استقالته من منصبه.

وأشارت إدارة الأهلي إلى أن قرار الطبيب النفسي جاء نظرًا لالتزامه ببعض الأعمال خارج النادي، وهو ما يتعارض مع مواعيد تدريبات الفريق، ليقبل مسئولو الأحمر استقالة أحمد أبو الوفا في يونيو الماضي.

وتحاول إدارة الأهلي في الفترة الحالية إقناع أحمد أبو الوفا بالعودة لممارسة عمله من جديد، في ظل حاجة الفريق لخدماته، خلال الفترة الحالية.